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Kuyumcu esnafında yüzler gülmeye başladı

Eskişehir’deki kuyumcular çarşısında oluşan yoğunluk, esnafın yüzünü güldürdü.

ESKİŞEHİR 16.07.2021, 15:29
Kuyumcu esnafında yüzler gülmeye başladı
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Eskişehir’deki kuyumcular çarşısında oluşan yoğunluk, esnafın yüzünü güldürdü.

Düğün sezonunun açılmasıyla ve yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların memleketlerine dönmesiyle kuyumcularda yoğunluk oluştu. Bu yoğunluktan Eskişehir’de bulunan kuyumcular çarşısı esnafı da nasibini aldı. Uzun zamandır beklenen yoğunluğun geldiğini belirten esnaflar, Eskişehir’den Belçika’ya direk uçuşların da faydasının olduğunu belirtti.

Yaşanan yoğunluğu uzun zamandır beklediklerini belirten kuyumcu esnafı Ahmet Remzi Şen, “İşlerde yoğunluk oluşmaya başladı. Düğün sezonunun açılması ve yurtdışında yaşayanların gelmesi işlerimizi hızlandırdı. İşlerimizde yüzde 80’e varan artış oldu. Düğünlerde yoğunluk olduğu için takı ürünlerinde yoğun talepler var. Pandemi döneminin ardından bu şekilde işlerin olması yüzümüzü güldürdü” ifadelerini kullandı.
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