Kütüphaneler Haftası “Okumak Değiştirir” temasıyla kutlandı

Bu yıl 58.’si düzenlenen Kütüphaneler Haftası çerçevesinde “Okumak Değiştirir” temasıyla kitap okuma şenliği, Anadolu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde gerçekleştirildi.

Eş zamanlı olarak 81 ilde düzenlenen etkinliğe Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Ali Resul Usul, Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Daire Başkanı Güven Tunçel, çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

“Yegâne öğrenme ve kendimizi geliştirme metodu okumaktan geçiyor”

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resul Usul, kitap okuma etkinliğine ilişkin duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her zaman kütüphanelere derinden bir sevgi besledim. Bizim için yegâne öğrenme ve kendimizi geliştirme metodu okumaktan geçiyor. Anadolu Üniversitesinin bu konuda büyük imkânları mevcut” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resul Usul konuşmasının devamında kütüphanelerin sadece konum olarak değil, düşünce dünyasının da merkezi hâline gelmesi için öğrencilerin kütüphanelerden ve kütüphanelerde sunulan imkânlardan faydalanmaları gerektiğinin altını çizdi.

“Günlük 7 bin öğrenci kütüphanemizi ziyaret ediyor”

Kütüphaneler Haftası çerçevesinde kitap okuma şenliğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Daire Başkanı Güven Tunçel, konuşmasında şunları dile getirdi:

“Her yıl mart ayının son haftası kütüphane haftası olarak kutlanmakta. Kütüphaneler hem toplumun hem üniversitelerin gelişmesine yardımcı olmak, öte yandan geçmiş ve geleceğe ışık tutmak amacıyla hizmet veren merkezlerdir. Kütüphanemiz yedi senedir aralıksız hizmet vermekte ve günlük 7 bin öğrencinin ziyaretiyle yoğun şekilde kullanılmakta. Öğrencilerimizin çeşitli bilgi kaynaklarına hem elektronik hem basılı hâlde erişebilmelerini sağlamak için çok geniş bir koleksiyona sahibiz. Yaklaşık 320 binin üzerinde basılı kitabımız 420 bin üzerinde elektronik kaynağımız bulunuyor. Pandemi sebebiyle iki yıl ara verilen kitap okuma şenliğine bu yıl dönmenin mutluluğunu bizlerle paylaştığınız ve katılımlarınız için teşekkür ederiz.”

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesinin önünde kitap okunmasıyla “Okumak Değiştirir” temalı 81 ilde eş zamanlı gerçekleşen kitap okuma şenliği sona erdi.