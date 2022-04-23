Kut-ül Amare Zaferi fotoğraf sergisi açıldı

Eskişehir’de, Kut-ül Amare Zaferinin 106’ncı yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adına açılan fotoğraf sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Osmanlı Ordusunun Irak’ın Kut bölgesinde 1916 yılında İngilizlere karşı kazandığı en büyük ve önemli zafer olarak tarihe geçen Kut’ül Amare, hafızalara kazınacak önemli olaylar arasında yer alıyor. Tarih boyunca unutturulmaya çalışılmış bu şanlı zafer, Eskişehir’de açılan sergiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla birlikte kutlandı. Hamamyolu Caddesi’nde, Eskişehir Kent, Kültür, Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (ESKENT) gerçekleştirdiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Tarih kitaplarından silinmiş bir zafer”

ESKENT Derneği Başkanı Gürol Yer, bu şanlı zaferin tarihin tozlu rafları arasında kaybolduğuna dikkat çekti. Vatandaşların ilgisini çekmek ve Kut-ül Ammere Zaferini öğretmek için fotoğraf sergisini 23 Nisan’da açtıklarını belirten Yer, “Bu etkinlik bizim sıralı etkinliklerimizden biri. Bu sene Kut-ül Ammare zaferinin 106. Senesi. Tarihleri Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla denk geldiği için ikisini beraber kutluyoruz. Bir tarafta özellikle çocuklarımız için yaptığımız, Atamızın figürleri var, çok ilgi çekiyor. Diğer tarafta da Türk tarihine baktığımızda direkt karşımıza çıkmayan ve tarih kitaplarından silinmiş bir zafer olan Kut-ül Ammare zaferi fotoğraflarına yer verdik. İngiliz harp tarihlerinde, Çanakkale Savaşı’ndan sonra aldıkları en alçaltıcı mağlubiyet olarak geçiyor. Biz Halil Paşa’nın vasiyetini yerine getirmek için 2010 yılından beri bunu her sene bayram olarak kutluyoruz. Sergimiz sadece bugün ziyarete açık” dedi.