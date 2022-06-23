Kuşların elektrik direğine kurduğu yuva görenleri hayran bıraktı

Eskişehir’de bir elektrik direğinde bulunan kuş yuvası, boyutu ve inşasıyla görenleri kendine hayran bıraktı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Cumhuriyet Bulvarı kenarında bulunan bir elektrik direğinin üzerindeki kuş yuvası, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Boyutu ve inşasıyla öne çıkan kuş yuvası, görenleri adeta hayran kendine bıraktı. İnce işçilikle yerleştirilen ağaç dalları, kuşların mimarisini gözler önüne serdi. Yuvanın ne zaman yapıldığı bilinmezken, çevredeki vatandaşlar göç mevsiminden dolayı kuşların bu alanı tercih ettiğini belirtti.