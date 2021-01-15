Küreme ve tuzlama çalışmaları başladı

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ile birlikte, kar ile mücadele çalışmalarına başladı.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışmalarına başladı. Kentte etkili olan kar yağışı ile birlikte, 7/24 ve 3 vardiya ile mesai sürdüren ekipler, küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Deneyimli personel kar ve buz ile mücadele kapsamında; 2 adet kepçe, 7 adet beko loder küreyici, 6 adet bobcat, 2 adet greyder ve 3 tuzlama aracı ile görev yapıyor. Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırımlarda kar küreme çalışmasına başladı. Vatandaşlar, mahallelerinde gerçekleştirilen kar ile mücadele çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade ederken; Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de çalışmaların 7/24 devam edeceğini belirtiyor.

Tepebaşı sakinleri, kar ile mücadele kapsamındaki görüş ve taleplerini, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından Tepebaşı Belediyesi’ne bildirebiliyor.