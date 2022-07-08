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Kurban pazarında arefe yoğunluğu

Eskişehir’de arefe gününde kurban pazarında yoğunluk yaşandı.

ESKİŞEHİR 08.07.2022, 12:56
Kurban pazarında arefe yoğunluğu

Eskişehir’de arefe gününde kurban pazarında yoğunluk yaşandı.

Bayrama bir gün kala Eskişehir hayvan pazarında hareketlilik devam ediyor. Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime yetiştiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren hayvan pazarında yerlerini aldılar.

Kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, kendilerine ayrılan yerlerde hayvanlarını satmaya çalışıyor. Hayvan pazarlarına gelen vatandaşlar ise bütçelerine uygun büyükbaş ve küçükbaş hayvan almak için pazarın yolunu tuttu.

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