Kuraklıktan ekinler 1,5 ay önce sarardı

Günyüzü ilçesinde mahsuller kuraklıktan dolayı bir buçuk ay önce sarardı.

İlçeye 57 gündür hiçbir yağış olmaması nedeniyle kuraklık baş gösterdi. Esas geçim kaynağı çiftçilik olan vatandaşların ekinleri, başaklarda tane olmamasına rağmen normal gününden 1,5 ay önce sarardı. Normal şartlarda Günyüzü ilçesinde hasat temmuz ayında başlarken, çiftçiler mahsullerden umudu kestiği için ekinleri işleyip balya yaparak hayvanlarına yediriyorlar.