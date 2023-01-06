Kurak giden havalardan dolayı köylüler yağmur duasına çıktı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde Göcenoluk mahallesinde yağmur duası yapıldı.

Bölge sakinleri kurak giden havalardan dolayı imece usulü ile bir araya gelip Cuma namazının ardından yağmur duasına çıktılar. Göcenoluk Cami imam Hatibi Muhammed Şahin’in duasıyla bereket isteyen mahalle sakinleri hazırladıkları gözlemeleri birlik ve beraberlik içinde yediler. Etkinlik ile ilgili konuşan Göcenoluk Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz, “Köylülerimizle beraber birlik ve beraberlik içinde hazırlığımızı yaptık yaradanımızdan bol yağış ve bereket istedik’’ dedi.