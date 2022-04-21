KUR-DER Ramazan yardımlarını ulaştırıyor

Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği (KUR-DER) gönüllüleri, hayırseverlerin gönderdiği yardım kolilerinitek tek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Gönüllüler, Adem Günay, Musa Akbayır, Bünyamin Akbayır ve İsa Akbayır’ın katıldığı yardım dağıtımı hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Hüseyin Acar, “Hayırsever hemşerilerimizin göndermiş oldukları kolileri tek tek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Yardım severlere ve dağıtım konusunda destek olan üyelerimize teşekkür ederiz. Bölge insanımız kimseye muhtaç etmeden gerek maddi gerek manevi tüm ihtiyacını karşılamaktayız. Elektrik, su, doğalgaz, gıda Ramazan’dan dolayı bu yardımlar hızla devam etmektedir. Bu vesileyle yardımda bulunan ve yardımları ulaştıran herkesten Allah razı olsun” dedi.