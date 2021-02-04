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Küpeli: “Meslek lisemiz için büyük hedeflerimiz var”

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, okul olarak hedeflerinin büyük olduğunu aktararak, “Hedefimiz önce Eskişehir, sonra Türkiye ve daha sonra dünyada adından söz ettiren bir okul olmak” dedi.

ESKİŞEHİR 04.02.2021, 14:13
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Küpeli: “Meslek lisemiz için büyük hedeflerimiz var”

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, okul olarak hedeflerinin büyük olduğunu aktararak, “Hedefimiz önce Eskişehir, sonra Türkiye ve daha sonra dünyada adından söz ettiren bir okul olmak” dedi.

Eskişehir sanayisinin nitelikli ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak adına Eskişehir Organize Sanayi Bölge (EOSB) Müdürlüğü tarafından açılan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, alanında lider ve kurumsal okul olma yolunda hızla ilerliyor. Öğrenci gelişimi yanı sıra öğretmenlerin de gelişimine büyük önem veren Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kurumsallaşma çalışmaları kapsamında ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, iç tetkik ve müşteri memnuniyeti konularında öğretmenler ve okul personeline kapsamlı eğitimler verdi. MEGA Patent ve Yönetim Danışmalığı iş birliğiyle verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan öğretmenler ve okul personelleri düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen sertifika törenine Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva, Denetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çetin, Samet Özkaya, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, Mega Patent ve Yönetim Danışmalığı Yönetim Kurulu Başkanı Soner Çam, öğretmenler ve okul personelleri katıldı.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rahmi Özyiğit, 3 hafta süren eğitimler sonunda ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, iç tetkik ve müşteri memnuniyeti eğitimlerini başarıyla tamamlayarak kurumsal ve sistematik bir okul olmaya aday olduklarını söyledi. Müdür Özyiğit desteklerinden dolayı Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Metin Saraç, yönetim ve denetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti.

Gerçekleşen eğitimler hakkında bilgi veren Mega Patent Genel Müdürü Soner Çam ise, “54 saat süren kalite eğitimlerinin sonunda tüm öğretmenlerimiz ve okul personellerimiz eğitimleri başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır. Almış oldukları sertifikalar tüm dünyada ve Türkiye’de geçerliliğe sahiptir” ifadelerinde bulundu.

Saraç: Büyük hedefler büyük hayallerle başlar

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okulu Kurucu Temsilcisi Metin Saraç, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini Türkiye’nin bir numaralı okulu yapmak istediklerini aktararak, “Büyük hedefler büyük hayallerle başlar. Biz bu okulu kurarken gerçekten büyük hayaller kurduk. Hedefimiz okulumuzu Türkiye’nin bir numaralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapmak. Düzenlemiş olduğumuz bu eğitimler de o yola giden adımlardan bir tanesi” diye konuştu. Saraç, yönetim olarak doğru olan her işin arkasında olduklarını belirterek, “Biz; sayın başkanımız, yönetim ve denetim kurulu arkadaşlarımız ile doğru olan her işin sonuna kadar arkasındayız. Yeter ki harcanan emekler karşılığını bulsun. Öğrencilerimiz sahaya çıktığı zaman bizi gururlandırsın” şeklinde konuştu.

Ne kadar donanımlı olursanız şekillendirdiğiniz hamurlar doğru olur

Törende konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “İnsanı eğitmediğiniz zaman uygarlığı yakalamamız mümkün değil” diyerek, “Her şey hayal etmekle başlar. Hayal etmediğimiz zaman herhangi icraatın ortaya çıkması mümkün değil. Denetim Kurulu Üyemiz Samet Özkaya bir toplantıda ‘Biz fabrika yapan bir fabrika yapıyoruz’ demişti. Sizler de insan yetiştiren insanlarsınız. Siz ne kadar doğru ne kadar donanımlı olursanız şekillendirdiğiniz öğrencilerimiz de o derece doğru e donanımlı olur. Ülkemizin buna çok ihtiyacı var. İnsanı eğitmediğiniz zaman uygarlığı yakalamamız mümkün değil. Ülkemizin geleceğinin şekillenmesi ve hayallerimizi gerçekleştirmek için öğretmenlerimizin de tam donanımlı olmalarını istiyoruz” dedi.

Dünyada adından söz ettiren okul olmak istiyoruz

Okul olarak hedeflerinden bahseden Küpeli, “Hedefimiz önce Eskişehir, sonra Türkiye ve daha sonra dünyada adından söz ettiren bir okul olmak. İnanıyorum ki ülkemizdeki en iyi okulu yaptık. Sizlere çok güzel bir okul kazandırdık. Sizlerden istediğimiz öğrencilerimize yeni yeni ufuklar kazandırmanız. İşiniz kolay değil ama imkânsız hiç değil. İlk sene öğretmenlerimizin mülakatlarında da bulunmuştum. Bizim ufkumuzu bizim düşüncelerimizi gençlerimize yansıtacak öğretmen arkadaşlarımızla yola çıkmak istedik. Bugün görüyorum ki doğru kararlar vermişiz. Yönetim olarak, karar vericiler olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Sizin yanınızdayız. Öğrencilerimizi şehrimize, ülkemize ve sanayimize kazandırmak için elinizden geleni yapmanızı bekliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından eğitimleri başarıyla tamamlayan öğretmen ve personellere sertifikaları takdim edildi.
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