banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Enerji ithalatı mart ayında yüzde 156 arttı
Enerji ithalatı mart ayında yüzde 156 arttı
Mart ayında fiyatı en çok artan ürün ne oldu?
Mart ayında fiyatı en çok artan ürün ne oldu?
Akaryakıt fiyatlarına zam kapıda!
Akaryakıt fiyatlarına zam kapıda!
Trabzonspor taraftarı Beşiktaş beraberliğini kutladı
Trabzonspor taraftarı Beşiktaş beraberliğini kutladı

Küpeli: “KOBİ’lerimizin ve sanayimizin rekabet gücünü artıracağız”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir sanayinin teknolojik kapasitesinin Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğunu belirterek, “Bunu yeterli görmüyoruz. Başta KOBİ’lerimiz olmak üzere, tüm sanayimizin hem rekabet gücünü arttıracağız hem de teknoloji üretim, yetenek ve kapasitesini ciddi ölçüde arttırmak amacındayız. Bunu da mutlaka başaracağız” dedi.

ESKİŞEHİR 04.04.2022, 11:44
Küpeli: “KOBİ’lerimizin ve sanayimizin rekabet gücünü artıracağız”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir sanayinin teknolojik kapasitesinin Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğunu belirterek, “Bunu yeterli görmüyoruz. Başta KOBİ’lerimiz olmak üzere, tüm sanayimizin hem rekabet gücünü arttıracağız hem de teknoloji üretim, yetenek ve kapasitesini ciddi ölçüde arttırmak amacındayız. Bunu da mutlaka başaracağız” dedi.

ETİM 4. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda gerçekleşti. Toplantıya Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Proje Yöneticisi Ender Şen, Raylı Sistemler Kümelenmesi (RSC) Başkanı Ramazan Yanar, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, ETİM Direktörü Hakan Ünal, Takım Lideri Kastytis Gecas, üniversite ve sanayicilerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, ETİM’in kuruluş amacından bahsederek, Eskişehir ve çevresinde havacılık, raylı sistemler, makine imalatı, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, yenilikçi ürünlerle dünya piyasalarında rekabet gücünü artırıp, mühendislik, tasarım ve prototipleme kabiliyetlerinin geliştirilmesine destek sağlayarak, şehrin dünyadaki rekabetçilik seviyesini artırmak olduğunu söyledi.

“Projenin yüzde 65’lik bölümü tamamlandı”

ETİM projesinin 3,9 milyon avroluk bütçesiyle en yüksek bedelli projelerden biri olduğunu aktaran Başkan Küpeli, “Eskişehir sanayisine önemli kazanımlar sağlayacak olan ETİM projemizin halen yüzde 60-65’lik bölümünü tamamlamış durumdayız. İnşallah kalan kısmını da önümüzdeki aylarda hızla tamamlayacak ve 2023 Ocak ayı gibi projemiz tümüyle bitmiş olacak. Bugüne kadar proje çerçevesinde ETİM’e önemli sayıda makine ve cihaz alımı gerçekleştirdik. Son kalan birkaç makinemizin alımları da önümüzdeki haftalarda hızla tamamlanmış olacak. Proje çerçevesinde bugüne kadar arkadaşlarımız, bakanlığın da kontrolünde önemli eğitim çalışmaları yaptılar. Bu çerçevesinde, tamamlanan personel eğitimlerinde 17 uzmanımız, toplam 380 saat eğitim almış durumda. Yine tamamlanan KOBİ eğitimlerinde ise 14 uzman, toplam 144 saat eğitim aldı” dedi.

“Rekabetçilik seviyesi ciddi oranda artacak”

Başkan Küpeli son olarak, “Eskişehir sanayinin teknolojik kapasitesini arttırmak, yönetim olarak en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu konuda bulunduğumuz nokta halen Türkiye ortalamasının çok üstünde, ama bizler bunu yeterli görmüyoruz. Gerek ATAP’ın çalışmaları gerekse de ETİM’in önümüzdeki dönemde yapacağı yoğun çalışmalarla başta KOBİ’lerimiz olmak üzere, tüm sanayimizin hem rekabet gücünü arttırmak için çalışacağız hem de teknoloji üretim, yetenek ve kapasitesini ciddi ölçüde arttırmak amacındayız. Bunu da mutlaka başaracağız” ifadelerinde bulundu.

Daha sonra söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Proje Yöneticisi Ender Şen, projenin yürütülmesi ve paydaşlar ile olan iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantında söz alan ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, ETİM’in kurulduğu süreçten bugüne yürütmüş olduğunu çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Telçeken, 30’un üzerinde küçük ve orta ölçekteki işletmeye 7 hafta süren KOBİ kapasite geliştirme eğitimleri verdiklerini aktardı. Projenin Takım Lideri Dr. Kastytis Gecas bir sunum yaparken, ETİM Direktörü Hakan Ünal ise ETİM kapasite geliştirme çalışmaları ve personel eğitimleri hakkında bilgiler verdi.

Yorumlar (0)
11°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Nisan 2022
İmsak 05:08
Güneş 06:36
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:38
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Beşiktaş 31 47
8. Hatayspor 30 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 28 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Leicester City 28 37
10. Aston Villa 30 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22