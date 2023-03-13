Küpeli: “Eskişehir osb yatırımcıların radarında”

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli yaptığı açıklamada “2023 yılının ilk 2 aylık döneminde Eskişehir OSB’den 11 yeni sanayi yatırımcımıza 132 bin metrekarelik yeni alan tahsis ettik. Diğer yandan ocak ayındaki teşvikli yatırımların tutarı da 826 milyon TL’ye ulaştı” dedi.

Eskişehir OSB yeni sanayi yatırımların çekim merkezi olmayı sürdürüyor. Yeni sanayi yatırımları konusunda bir açıklama yapan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “2023 yılının ilk 2 aylık döneminde Eskişehir OSB’den 11 yeni sanayi yatırımcımıza 132 bin metrekarelik yeni alan tahsis ettik. Özellikle yaşanabilecek olası İstanbul depremi öncesinde, yatırımlarını daha güvenli bölgelere taşımak isteyen sanayi kuruluşlarının Eskişehir OSB’ye olan ilgisinde önemli bir artış gözlemliyoruz. Eskişehir yeni yatırımlar bakımından çok önemli bir çekim merkezi haline geldi. Diğer yandan ocak ayındaki teşvikli yatırımların tutarı da 826 milyon TL’ye ulaştı” şeklinde konuştu.

OSB’den iki ayda 132 bin m2’lik yeni tahsis

Teşvikli yatırımlar, OSB’deki arsa tahsisleri ile yeni yatırımlar yönünden Eskişehir OSB’nin öne çıkması konusunda açıklamalar yapan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Eskişehir’in önümüzdeki dönemde özellikle yüksek teknoloji alanındaki yeni yatırımların en önemli üslerinden biri olma özelliğini daha da öne çıkaracağını belirtti. “3 yıllık dönemde 248 yeni yatırıma bölgemizden toplam 2 milyon 726 bin metrekarelik bir alan tahsis ettik” diyen Başkan Küpeli, “Eskişehir OSB olarak pandemi dönemi olan 2020-22 yılları arasında çok ciddi bir sanayi yatırımını şehrimize kazandırmıştık. Geride kalan 3 yıllık dönemde 248 yeni yatırıma bölgemizden toplam 2 milyon 726 bin metrekarelik bir alan tahsis ettik. Bölgemize olan yatırımcı ilgisi artarak devam ediyor. Bu yılın ilk 2 aylık döneminde ise 11 yeni yatırım için 132 bin metrekarelik bir alan tahsisi gerçekleştirdik. Birçok yatırımcıyla görüşmelerimiz sürüyor. Önemli yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşmelerimize devam ediyoruz. Eskişehir OSB’nin uygun fiyatlı arsaları ve eksiksiz altyapısı yatırımcıların bölgemizi tercih etmesinde büyük rol oynuyor” dedi.

Olası İstanbul ve Marmara Depremi Eskişehir OSB’ye olan ilgiyi arttırdı

Başkan Küpeli yaptığı açıklamada yaşanan son depremin ortaya çıkardığı sonuçlar doğrultusunda beklenen İstanbul depremine de değinerek, şunları söyledi: “Yaşadığımız son deprem felaketi hepimizi çok derinden üzdü. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız için hepimiz gerçekten çok üzgünüz. Yaralarımızı el birliğiyle sarmak için Eskişehir OSB Müdürlüğü olarak, bölgeye önemli oranda destekte bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Keza şehrimize gelen çok sayıda depremzedeye yine şehrimizdeki Odalarımızla iş birliği içinde destek olmayı sürdürüyoruz. Bunların işin bir boyutu iken, depremin sanayi kuruluşları ve tesislerdeki oluşturduğu etkiyi de gördük. Yönetim olarak Kahramanmaraş’ı ziyaret ettik. Yerinde incelemeler yaptık. Depreme uygun, dayanıklı bina ve fabrika yapmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bilindiği üzere deprem uzmanlarının dile getirdiği üzere İstanbul ve Marmara Bölgesini etkileyecek, depremin yaşanma olasılığı her geçen gün giderek artıyor. Ne yazık ki İstanbul ve çevre illerde çok sayıda büyüklü küçüklü sanayi tesislerimiz bulunuyor, bunların bazıları gerçekten çok hayati ve kritik tesisler. Yaşadığımız deprem sonrasında, İstanbul ve çevre illerde faaliyet gösteren bazı sanayi kuruluşları, deprem bakımından daha güvenli olan Eskişehir OSB gibi yerler de yeni alanlar bakmaya ve araştırmalara girdiklerini gördük. Bize de bu şekilde bazı ön müracaatlar, yer soran sanayi kuruluşlarımız ve girişimcilerimiz oldu. İstanbul ve çevresi bu kadar sanayi yükünü ve insan yoğunluğunu artık kaldıramaz duruma geldi. Bize göre devletimizin sağlayacağı destek mekanizmasıyla, bu bölgedeki kritik öneme sahip sanayinin hiç olmazsa bir kısmının Eskişehir OSB gibi sanayi merkezleriyle, Anadolu’nun diğer şehirlerine taşınması sağlanmalıdır. İstanbul ve çevre illerin üzerindeki yük hafifletilmelidir. Olası depremin etkilerini minimize etmek için kalan zamanımızı verimli kullanmamız gerekiyor.”

"Eskişehir’de teşvikli yatırımlarda 2023 yılı hedefi 10 milyar TL"

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, 2023 yılının ocak ayı yatırım teşvik verilerine de değinerek, “Ocak ayında Eskişehir’de yapılan 826 milyon TL tutarında 26 yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu yatırımlarla 430 kişiye yeni iş imkânı sağlanmış olacak. Yapılan bu 26 yatırımın 18 tanesi imalat sanayi alanındaki 722 milyon TL’lik yeni yatırımlardan oluşuyor. Teşvikli yatırımlardaki bu temponun aynı şekilde sürmesi durumunda yıl sonu itibariyle 10 milyar TL’lik bir yatırım rakamına ulaşılacağı görülmektedir. Son 2 yıllık dönemde Eskişehir’in teşvikli yatırımlar bakımından önemli bir atak yaptığını görüyoruz. 2021 yılında 6,5 milyar TL’lik 118 yeni yatırıma, 2022 yılında ise 9,4 milyar TL’lik 159 yeni yatırıma teşvik belgesi düzenlenmişti. Son 2 yıldaki 277 yeni yatırımın toplam 6 bin 600 kişiye yeni iş imkânı sağlaması öngörülüyor. Eskişehir OSB’ye artan yatırımcı ilgisinin bir sonucu olarak 2023 yılı sonunda inşallah 10 milyar TL’nin üzerinde bir yatırımın şehrimize kazandırılacağını bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.