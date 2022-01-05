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Kundaklandığı iddia edilen evde mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

Eskişehir’de kundaklandığı iddia edilen bir evde mahsur kalan 2 yavru köpek, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangından kurtarılan köpeklere bir itfaiye eri elinden su içirdi.

ESKİŞEHİR 05.01.2022, 15:06
Kundaklandığı iddia edilen evde mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

Eskişehir’de kundaklandığı iddia edilen bir evde mahsur kalan 2 yavru köpek, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangından kurtarılan köpeklere bir itfaiye eri elinden su içirdi.

Huzur Mahallesi Yıldızlar Sokak’ta bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı. İddialara göre, hiç kimsenin yaşamadığı eve yüzü maskeli bir şahıs girerek içeride ateş yaktı ve gitti. İçeride odunların bulunduğu evde kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar olayı polis ve itfaiyeye ihbar etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla yangına müdahale etmeye başladı. Müdahale esnasında içerde olduğu belirlenen 2 yavru köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yavru köpeklere, yangına müdahale için gelen itfaiye ekipleri su vererek yardımcı oldu.

“Birkaç gündür içerde köpekler yaşıyordu”

Evinin camından yükselen dumanları görerek olay yerine gelen 60 yaşındaki Rukiye Altın, kurtarılan köpeklerin birkaç gündür orada olduğunu belirtti. İçeride odun olduğunu söyleyen Altın, “Evimde camın önünde duruyordum. Camdan baktığımda evden dumanların çıktığını gördüm. Eşim soba dumanı olabileceğini söyledi. Evin yandığını görünce çıkıp geldim. Birkaç gündür içerde köpekler yaşıyordu. İçerde odun falan da vardı. Kimin koyduğunu bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gelen şahıs içerde ateş yakıp gitmiş”

Yüzü maskeli birisinin köpeklere bakma bahanesiyle gelip ateş yakıp gittiğini duyduğunu söyleyen Ferzan Kulaksız, olayı anlattı. Gelen şahsın evi kiraladığını söylediğini, fakat ev sahibinin haberinin olmadığını belirten Kulaksız, şu ifadeleri kullandı:

“Ben okula gidiyordum. Giyinmiştim. Uzun boylu, yüzü maskeli, kafası kapalı birisinin geldiğini söylediler. Köpeklere bakacağını söylemiş. Gelen şahıs içerde ateş yakıp gitmiş. Köpekler 2-3 gündür burada duruyordu. Adam burayı kiraladığını iddia etti, ama hiç kimseye kiralamamışlar. Ev sahibinin hiçbir şeyden haberi yok.”

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