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Kümbetli’ler ihtiyaç ve taleplerini dile getirdi

Kütahya Tarım Kredi Bölge Müdürü Serhat Özübek’i ziyaret eden Seyitgazi’nin Kümbet Mahallesi Muhtarı Gazi Ay ve beraberindekiler, bazı ihtiyaç ve taleplerini dile getirdi.

ESKİŞEHİR 03.06.2022, 11:58
Kümbetli’ler ihtiyaç ve taleplerini dile getirdi

Kütahya Tarım Kredi Bölge Müdürü Serhat Özübek’i ziyaret eden Seyitgazi’nin Kümbet Mahallesi Muhtarı Gazi Ay ve beraberindekiler, bazı ihtiyaç ve taleplerini dile getirdi.

Özübek ile mahalleliler Kümbet Tarım Kredinin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundular. Muhtar Gazi Ay; ’’Mahallemizde faaliyette bulunan çiftçilerimiz ihtiyaçlarını karşılayan kooperatifimiz için müdürümüzden istekte bulunduk. Başta ürettiğimiz ürünlerin kooperatif kanalıyla alınması, köye kantar yapılması ve mevcut hizmet binasının daha modern ve şartlara göre yenilenmesi talebinde bulunduk’’ diye belirtti.

Kütahya Tarım Kredi Bölge Müdürü Serhat Özübek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek; ’’Muhtarımız ve çiftçilerimizin taleplerini elimizden geldiği kadar karşılamaya çalışacağız’’ diye belirtti.

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