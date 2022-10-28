Kumar operasyonunda 6 kişi yakalandı

Eskişehir’de gerçekleştirilen kumar operasyonunda yakalanan 6 kişiye 10 bin 914 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kumar operasyonu düzenledi. Tombala önleme faaliyetleri çerçevesinde Tepebaşı İlçesi’nde tespit edilen bir yapılan operasyonda yakalanan 6 kişiye ‘Kumar Oynamak’ suçundan 10 bin 914 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca üzerine kumar oynanan 2 bin 150 TL para da ele geçirildi.

Mühürlenen kumarhanenin işletmecisi O.A. hakkında ise ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlamak’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.