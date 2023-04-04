Kumar operasyonunda 10 kişiye 40 bin lira ceza yazıldı

Eskişehir’de gerçekleştirilen kumar operasyonunda yakalanan 10 kişiye 40 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğümü ekiplerince Odunpazarı İlçesi’nde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı öğrenildi. Adrese yönelik yapılan operasyon sonucunda kumar oynadığı tespit edilen 10 şahsa toplam 40 bin 550 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca A.S isimli işletmeciye, ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Temin Etmek’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.