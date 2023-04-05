Kudüs’teki zulme karşı tepki göstermek için bir araya geldiler

Kudüs’te yaşanan zulme tepki göstermek için Eskişehir’de bir araya gelen vatandaşlar, İsrail’e karşı sloganlar attı.

Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’nin avlusunda teravih namazından sonra bir araya gelen vatandaşlar, Kudüs’te meydana gelen zulme tepki gösterdi. Hep bir ağızdan sloganların atıldığı eylemde, İsrail’e ateş püskürdü. Filistin’e destek amacıyla düzenlenen eyleme sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, siyasi partilerin üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Bu felakete son verilmesi gerekmektedir”

İsrail’e yönelik tepkilerin dile getirildiği eylemde Kardeşlik Platformu adına basın açıklaması yapan İHH İnsani Yardım Derneği İl Başkan Yardımcısı Muhammed Halim Özkan, şu ifadeleri kullandı:

“Mescid-i Aksa, bir Ramazan ayında daha İsrail tehlikesi altında. Kudüs’e saldırıyorlar, Müslümanları öldürüyorlar, kadın ve çocukları yaralıyorlar. Kudüs’ün sokaklarında ve Mescid-i Aksa’da kurşun sıkıp bomba atıyorlar. İsrail’in Kudüs’ün Yahudileştirilmesi kapsamında Mescid-i Aksa’ya saldırması tamamen yasa dışıdır. İsrail sistematik şekilde Filistinlileri bölgeden uzaklaştırarak, burada bir Yahudi mabedi inşa etmek istemektedir. Sistematik saldırılar İsrail’in geçmiş politikalarının bir parçasıdır. Filistinliler halen Nekbe’yi yaşamaya devam etmektedir. Bu felakete son verilmesi gerekmektedir. İsrail, Mescid-i Aksa’ya baskın yapmasının ardından orada ibadet halinde bulunan Filistinli kadınlara yönelik büyük bir saldırı girişiminde bulundu. Bu hunharca saldırı, İsrail’in bölgeye uygulamış olduğu sistematik saldırıların bir neticesidir ve Filistinli her kesimin hedef alındığının göstergesidir. Kadın hakları konusunda sık sık dünya kamuoyuna mesaj veren İsrail; bu perdenin ardındaki iki yüzlü tavrı bir kez daha göstermiştir. İsrail; kadın, çocuk, yaşlı demeksizin herkesi hedef almaktadır.”