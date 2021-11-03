Kudüs ve Kudüs’te Türk İzleri semineri

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şubesi "Salı Sohbetlerine" devam ediyor.

Sosyal Bilgiler öğretmeni Mehmet Çetin’in konuşmacı olduğu eğitim seminerinin konusu “Kudüs ve Kudüs’te Türk İzleri” oldu. Seminerde, Ortadoğu dinler tarihi içinde çok önemli bir yere sahip olan Kudüs’ün geçmişten günümüze tarihi, üç semavi din için önemi ve kutsallığı konularının yanında Mescid-i Aksa alanı içinde yer alan başta Kıble Mescidi ve Kubbetüs Sahra olmak üzere diğer yapılar ve kutsallığı, Türkler’in Tulunoğulları, İhşidler, Eyyubiler, Memlüklüler, Selçuklular ve Osmanlılar aracılığıyla bu alana ve Kudüs’e yaptığı katkılar ile Kudüs şehrindeki diğer önemli yapı ve yerler hakkında bilgi verildi. TÜRKAV Eskişehir Şube Başkanı Hasan Çoban, katkılarından dolayı Mehmet Çetin’e teşekkür etti.

Toplantıya çok sayıda davetli katıldı.