Küçükbaş hayvancılığa 18 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Anaç Koyun Keçi Destekleme bünyesinde Eskişehir’deki yetiştiricilere toplam 18 milyon 294 bin 600 lira ödenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmekte olan Anaç Koyun Keçi Destekleme kalemine 2021 yılında Eskişehir’de 4 bin 623 küçükbaş hayvan yetiştiricisi başvurdu. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından 18 milyon lira destek verileceği açıklandı. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Eskişehir’deki anaç koyun ve keçi sayısının artış göstermesine dikkat çekti. Desteklemeye başvuran yetiştiricilerinde artış gösterdiğini belirten Gümüş, “Zorlu iklim ve arazi şartlarında, ağıllarda ve hayvan barınaklarında anaç koyun keçinin yerinde tespit işlemleri İl Müdürlüğümüze bağlı 14 İlçe Müdürlüğü hayvan sağlığında görevli 81 personelimiz tarafından tamamlanmış olup yetiştiricilerimiz için askı itiraz süresi bitmiştir. 2021 Anaç Koyun Keçi Desteğine başvuranlara anaç koyun başına 30 TL, anaç keçi başına 35 TL ve tiftik keçilerine ilave 20 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Eskişehir’de tespit edilen anaç koyun keçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11 artış göstererek 602 bin 053 olarak belirlenmiştir. Desteklemeye başvuran yetiştirici sayısında ise yüzde 6’lık bir artış gerçekleşmiştir. İlimizde Anaç Koyun ve Keçi Destekleme ödeme icmali kesinleşen küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize ödenecek destekleme miktarında en büyük paya 5 milyon 604 bin 180 lira ile Sivrihisar sahip olmuştur. Eskişehir’de var olan küçükbaş hayvan potansiyelini artırarak ulaştığımız bu miktarları daha üst sıralara taşımak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz. Bu sayılara ulaşmamızda emeği geçen tüm yetiştiricilerimize teşekkürü bir borç bilirim” dedi.