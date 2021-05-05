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Küçük sanayide yoğunluk devam ediyor

Eskişehir’de korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan tam kapanma uygulamasına rağmen küçük sanayi bölgesinde yoğunluk yaşandığı görüldü.

ESKİŞEHİR 05.05.2021, 10:53
Küçük sanayide yoğunluk devam ediyor

Eskişehir’de korona virüs tedbirleri kapsamında başlayan tam kapanma uygulamasına rağmen küçük sanayi bölgesinde yoğunluk yaşandığı görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 29 Nisan saat 19.00’da başladı. Birçok işyeri tam kapanma kapsamında kepenk indirirken bazı sektörler kısıtlı zaman aralıklarında hizmet vermeye devam ediyor. Eskişehir’de küçük sanayi bölgesi olarak bilinen alanda bulunan işyerlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ise görenleri tedirgin etti. Kısıtlamalardan önce de yoğunluğuyla bilinen sanayi bölgesinde kapanmaya rağmen ilginç görüntüler ortaya çıktı.
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