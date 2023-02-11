Kuaförler müşterileri için zammı erteliyor

Eskişehir’de Berberler ve Kuaförler Odası tarafından yapılan geçilen zamlı tarifeye karşı çok sayıda esnafın müşterilerine yeni fiyatları yansıtmaması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Eskişehir’de Berber ve Kuaförler Odası tarafından yükselen maliyetler sonrasında düzenlenen tarife fiyatları odaya kayıtlı üyelere gönderildi. Yaklaşık yüzde 50 yapılan zam sonrasında esnaf bu fiyat tarifesini müşterilerine uygulayamadı. Dükkân maliyetlerinin artmasına karşın berber tarifelerine yapılan zam, esnafın müşteriden tepki almasına sebep oldu. Berberlere gelen zamlar sebebiyle saçını uzatmaya, geç kestirmeye ve makine almaya başlayan vatandaşlar berberlerin işini olumsuz etkiledi. Bir süre belirli bir miktarda zam yapabildiklerini belirtilen esnaf, kendi işletmelerini ayakta tutabilmek için fiyatların artması gerektiğini söyledi.

“Zam yapınca müşteri gelmiyor, müşteri haklı ama berber de haklı”

Eskişehir’de erkek kuaförü Metin Yılmaz, zamlı tarifenin geldiğini ancak vatandaş tepkisi sebebiyle bunu uygulayamadığını söyledi. Müşteri kaybetmemek ve tepki çekmemek için berberlerin fiyatlarını uygun tutmaya çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, “Kuaförlere zam tarifesi geldi ama biz şu anda tarifeyi uygulamış durumda değiliz, dernekten gidip tarifemizi aldık ama vatandaştan bu ücreti alamıyoruz. Vatandaşın yükselen fiyatları kabul etmeyeceğini bildiğimiz için biz bunu uygulayamıyoruz. Ama maaşlarına gelen zammı aldıklarında biz de fiyat artışını uygulayacağız. Herkesin bir zamanı ve müşteri potansiyeli var. Biz dernekten gelen tarifeye göre zam yaptığımız zaman vatandaşlar tepki gösteriyorlar, tıraş olmaya gelmiyorlar. Biz de müşteri kaybetmemek ve fazla tepki çekmemek için zam yapmamaya çalışıyoruz. Fiyatlara zam geldikçe vatandaşlar saçlarını uzatıyorlar, tıraş olmuyorlar. Genelde 15-20 günde bir gelen adam 2 ay sonra gelmeye başlıyor ya da kendisi saçlarını kesiyor. Özellikle pandemi döneminde herkes makine aldı ve kendi kendine tıraş olmaya alıştı, zam geldiği için aynı şekilde devam ediyorlar. Böyle olunca ister istemez işlerimiz azalma gösterdi. Hemen hemen bütün berberler aynı durumda. Zam yapınca müşteri gelmiyor, müşteri haklı ama berber de haklı. Bizim de geçinmemiz lazım, bir yerden sonra mecburen o zammı yapacağız yoksa dükkanları kapatmamız gerekir” şeklinde konuştu.