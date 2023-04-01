Eskişehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, kristalize olmuş ballar hakkında yanlış bilinenler anlattı ve bu konuyla ilgili çeşitli bilgiler paylaştı.

Bünyamin Yiğit, beyaz rengiyle dikkatleri çeken ve yanlış bilgiler sebebiyle satışlarının iyi olmadığı bilinen kristalize ballar hakkında konuştu. Halk arasında şekerlenmiş ve bozulmuş bal olarak nitelendirilen kristalize balın aslında kendini korumaya aldığını söyleyen Yiğit, kristalize balların bilinenin aksine en iyi ballar olduğunu ifade etti. Gerçek balın belli bir zaman sonra kristalleşmesi gerektiğine vurgu yapan birlik başkanı, bal kristalize olunca renginde değişiklik olmasına rağmen tadında herhangi bir değişim olmadığını ifade etti. Satışları az olduğu için arıcılar dükkânlarında çok fazla kristalize bal bulundurmazken, bu konuda bilgi sahibi olan vatandaşların ise kristalize olan ballara özel bir ilgi gösterdiği kaydedildi.

“Gerçek bir balın belli bir dönem sonra bu şekilde kristalleşmesi gerekir”

Eskişehir Ili Ari Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit, arıcılar olarak kristalize olan balları vatandaşlara tanıtmakta güçlük çektiklerini belirtti. Kristalize olmuş ballar hakkında çeşitli bilgiler paylaşan Yiğit, “Çiçek balları genellikle belli bir süre beklediği zaman kristalize olurlar. Kristalize olmuş bal, kendini korumaya almış baldır. Fakat biz arıcılar olarak maalesef bu balları tanıtamıyoruz, halk arasında kristalize olan ballar kötü veya şekerlenmiş bal olarak değerlendiriliyor. Hâlbuki gerçek bir balın belli bir dönem sonra bu şekilde kristalleşmesi gerekir. Aslında kristalleşmeyen bal, bal değildir. Dolayısıyla kristalize olan ballar genellikle en iyi olan ballardır, kalitelidir. Balın kristalize olma şekli üretildiği çiçeklere göre değişir. Bazı ballar çok çabuk kristalleşirken bazıları da geç kristalleşir. Bu da gelen nektarın özelliğiyle ilgili bir şeydir. Nektardaki polen tanelerinin bazıları çok iridir ve bu iri olanlar çok çabuk kristalleşir. Bal kristalleştiği zaman değişime uğrar ve rengi katılaşır. Sarı renkten beyaza bürünebilir, ancak bu da balın üretildiği çiçeklere göre farklılıklar gösterir. Bahsettiğimiz konuyla ilgili bilgisi olanlar özellikle kristalleşmiş balları alıyorlar, özellikle onlara talep gösteriyorlar. Aslında biz bu balları sadece diğer arıcılara göstermek ve anlatmak için burada bulunduruyoruz. Ancak baldan anlayan vatandaşlar onları alıp gidiyorlar, bilmeyenler de kristalleşen balı bozulmuş ya da şekerlenmiş olarak nitelendiriyor” dedi.