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Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

ESKİŞEHİR 29.10.2021, 12:04
Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Düzenlenen törene, Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri ve velilerinin yanı sıra Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen ve Prof. Dr. Betül Demirci katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile pandemi sonrasında öğrencileri, velileri ve öğretmenleri bir arada görmekten mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Gururluyuz çünkü burada kutlama yapan minik evlatlarımız gelecekte çok güzel yerlerde olacak. Demokrasisine, Cumhuriyetine sahip çıkan bir nesil yetişiyor ve bizler de bu vesile ile onlara onur ve gururla bu cumhuriyeti emanet etmiş olacağız. Bu etkinliği düzenleyen değerli hocalarımıza ve değerli çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Siz değerli velilerimiz her zaman yanımızda olduğunuz için bu minik yavrularımızın eğitimine önem verdiğiniz ve dikkat ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız hepimiz için kutlu ve mutlu olsun ve daha nice yıllar bu güzel etkinlikleri sağlıkla, huzurla ve Demokrasi ile Türk Bayrağının altında hep birlikte kutlayalım’’ dedi

“Çocuklarımıza milli değerleri küçük yaşta kazandırmaya çalışıyoruz”

Törende Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım ise gerçekleştirdiği konuşmasında okul öncesi dönemin milli değerlerin kazandırılması açısından çok büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi milli bayram ve kutlamaları çocuklara küçük yaştan itibaren kazandırmaya çalıştıklarını dile getirerek şunları söyledi:

’’Bu kutlama sürecinde tüm öğretmenlerimiz ve diğer personelimize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın, 98. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet’in gelecekte bayrağını teslim alacak yetişkinler olarak yetiştirilmesi açısından bu değerlerin kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz ve bu süreci iş birliği içerisinde hep birlikte yapacağız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.’’

Öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemini vurgulayan şarkılarını seslendirmesinin ardından kırmızı ve beyaz renkli balonlarını hep birlikte gökyüzüne bırakması ile tören sona erdi.

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