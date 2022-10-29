Kreş ve Gündüz Bakımevinde 29 Ekim Coşkusu

Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde minik öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı

Etkinliğe minik öğrencilerin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım ile öğretmenler ve öğrenci velileri katılım gösterdi.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği yolda çocuklarımızı yetiştireceğiz”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Yıldırım tarihi değerlere saygılı bireylerin eğitimde çok önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaparak “Cumhuriyetimizin 99. Yıldönümünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, değerli öğrencilerimiz ve velilerimizle kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Kültürel değerlerimize sahip çıkacak bireyler yetiştirmek birinci önceliğimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği yolda, ilke ve inkılapları doğrultusunda çocuklarımızı yetiştirmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin hazırlamış olduğu şiir ve şarkı dinletisinin ardından etkinlik balonları gökyüzüne bırakma töreniyle son buldu.