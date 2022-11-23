Son Dakika
Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’Esad ve Sisi ile görüşme olacak mı?’ sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, "Olabilir, siyasette küslük ve kırgınlık olmaz" ifadelerini kullandı.
Koyun ve kuzusu anız yangınından son anda kurtarıldı
Eskişehir’de çıkan anız yangını sonucu alevlerin arasında kalan koyun ve kuzu jandarma ekiplerince son anda kurtarıldı.
ESKİŞEHİR 23.11.2022, 13:38
Eskişehir’de çıkan anız yangını sonucu alevlerin arasında kalan koyun ve kuzu jandarma ekiplerince son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Alpu İlçesi Bozan Mahalesi’nde meydana gelen anız yangınında 1 adet koyun ve yeni doğan kuzusu alevlerin arasında kaldı. Bölgeye giden Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alevlerin arasında kalan koyun ve kuzusu son anda kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar jandarma ekiplerince sahibi Kenan Ergenbaş’a teslim edildi.