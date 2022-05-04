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Koruyucu hekimlik ve sosyal belediyecilik bir arada

Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde taramadan geçen çocuk sayısı 65 bin 456’ya ulaştı. Başkan Ataç, “Eskişehir’in çocuklarına koruyucu hekimlik ve sosyal belediyecilik anlayışı ile ücretsiz hizmet sunmaktan çok mutluyuz” dedi.

ESKİŞEHİR 04.05.2022, 13:59
Koruyucu hekimlik ve sosyal belediyecilik bir arada

Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde taramadan geçen çocuk sayısı 65 bin 456’ya ulaştı. Başkan Ataç, “Eskişehir’in çocuklarına koruyucu hekimlik ve sosyal belediyecilik anlayışı ile ücretsiz hizmet sunmaktan çok mutluyuz” dedi.

Türkiye’de dördüncü Eskişehir’de ise ilk ve ücretsiz olma özelliği taşıyan Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde, 2013 yılından bu yana taramadan geçen çocuk sayısı 65 bin 456’ya, sorun tespit edilen ve tedavisi yapılan çocuk sayısı ise 32 bin 183’e ulaştı. Ayrıca 15 bin 756 çocuğa da florlama yapıldı. Merkezde bin 822 çocuğa 4 bin 201 kez psikolojik destek sunulurken 25 bin 282 çocuğa ise eğitim verildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da incelemelerde bulunmak üzere merkezi ziyaret ederek, çocuklar ve aileleri ile sohbet etti. Bir çocuğun muayene ve diş çekimini de yapan Başkan Ataç, çocuğa cesaret belgesi takdim etti.

“Sosyal belediyecilik örneği”

Eskişehir’de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren poliklinik hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç sunulan hizmetler arasında tarama, florlama, 4-18 yaş grubu çocuklara psikolojik danışmanlık, diş sağlığı eğitimi ve acil müdahale ve tedavi işlemleri bulunan merkezin, koruyucu hekimliğin ve sosyal belediyeciliğin bir araya geldiği bir proje olduğunu kaydetti. Başkan Ataç, “Bu benim için en özel projelerimden biri. 2013 yılında hayata geçirdik ve neredeyse 10’uncu yılına yaklaşıyor. Bu kliniğin kurulması aşamasında çok emek verdim. Bir diş hekimi olarak kendim nasıl bir ortamda çalışmak isterim diye düşünerek, değerli bir klinik oluşturduk. Burada esas amacımız koruyucu hekimliğin ön plana alınarak uygulanmasıdır. Bugün Türkiye’de 10 çocuğumuzun 9’unun ağzında çürük diş vardır. 7’sinin ağzında diş eti hastalığı vardır. Bunları çözmek için bu tür çalışmalar yapmak lazım. Biz buradaki sistemi çocukları okullardan getirerek yürütüyoruz. Özellikle 4’üncü sınıflardan başlarız her yıl. Çünkü 4’üncü sınıf çocuklar 10 yaş civarında oluyor. Ağızlarında bizim karışık dişlenme dediğimiz hem daimi hem de süt dişleri oluyor. Bu konuda anneler çok tedirgindir ve dikkatlidir. Sık sık çocuklarının ağzını açıp dişlerine bakar. O esnada görebilirse bir çürük varsa onu görür. Daha sonra çocuğu hekime götürürler. Çürüyen dişin türü süt mü, yoksa daimi diş mi, ancak bir hekim muayenesi ile netleşir. O açıdan karışık dişlenme dönemindeki çocuğun bu sisteme alınması çok önemli ve ondan sonra gerekli tedavileri yapılmalı. Koruyucu önlemlerle çocuğun hayatı boyunca uygulayacağı bir modele yönlendirilir” dedi.

“Tüm hizmetler ücretsiz”

Konuşmasının devamında merkezin işleyişi hakkında da bilgiler veren Başkan Ataç, “Çocuklarımızın merkezimizde ilk girdikleri yer eğitim salonumuzdur. Eğitim salonumuza Prof. Dr. Nusret Fişek’in adını verdik. Çünkü Nusret Hoca 1961’de yaptığı sosyalizasyon yasasının temelinde koruyucu hekimlik var. Ama son 20 yıldır, bugünkü siyasilerin ağzından bir kere bile koruyucu hekimlik adını duymadım. Onlar vermese de bizler koruyucu hekimliğe çok değer veriyoruz. Buradaki sistem de tamamen o. Çünkü eğitimde tamamen koruyucu hekimliğin esasları anlatılıyor çocuklara ve aileler ile de paylaşılıyor. Neticede geçen 8-9 senede bütün çocuklar arşivleniyor. Eğitim aldıktan sonra kliniğe geliyor, klinikte ağız muayenesi yapılıp bilgi işleme aktarılıyor. Ondan sonra çocuklarımıza randevu veriliyor. Tedavi bitinceye kadar takibine devam ediyoruz. Senede iki defa da çocuklarımızı davet edip kontrollerini yapıyoruz. Böyle bir yöntem işliyor. Şimdiye kadar merkezimizde 65 binden fazla çocuğumuz gözlemimizden geçmiş. Bu çok ciddi bir rakam. Burada hiçbir işlem ücretli yapılmıyor, tamamen ücretsiz. Nasıl ücretli olsun? Aileler bugün 1 lira için ekmek kuyruğuna giriyor. Bu aile bir çocuğun dolgusunu ya da tedavisini nasıl yaptırabilir? Bunun cevabı yok. O açıdan bu işte sosyal belediyeciliğin en önemli noktalarından bir tanesi. Buradaki memnuniyet yüzde 100’dür. Burada sadece diş tedavisi yapılmıyor. Aynı zamanda psikoloğumuz var. Buraya korkarak gelen çocuklarımıza hizmet veriyor. Bütün çocuklarımızı dişleri ile ilgili sıkıntıları olduğunda merkezimize davet ediyorum. Eskişehir’in çocuklarına koruyucu hekimlik ve sosyal belediyecilik anlayışı ile ücretsiz biçimde hizmet sunmaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

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