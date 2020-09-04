Korona virüsün sanayiye etkisi konuşuldu
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) ÜYELERİNİN, KORONA VİRÜS (COVİD-19) PANDEMİSİNDEN EN AZ ŞEKİLDE ETKİLENMESİ VE ÜRETİMİN SEKTEYE UĞRAMAMASI AMACIYLA ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE BİLGİLENDİRME WEBİNARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyelerinin, Korona virüs (Covid-19) pandemisinden en az şekilde etkilenmesi ve üretimin sekteye uğramaması amacıyla Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle bilgilendirme webinarı gerçekleştirildi.
Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Covid-19 Pandemisinin Sanayiye Etkileri ve Alınacak Tedbirler” başlıklı webinar gerçekleşti. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Fatih Torlak tarafından yapılan bilgilendirmede; iş yerlerinde alınacak önemler, iş yeri hijyen kontrolü, çalışanların sepmtom analizleri ve olası Covid-19 vakası görülmesi durumunda yapılacaklar konuşuldu.
Webinar sonrası açıklamada bulunan ESO Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Sarpkaya, “Üretimin devam etmesi, çarkların dönmesi şehrimiz ve ülkemiz sanayisi için önem arz etmektedir. Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz webinar ve daha önceki canlı yayınlarla Eskişehir sanayisi ve sanayicilerine verdikleri destek için Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Fatih Torlak’a Eskişehir Sanayi Odası olarak teşekkür ederiz.” dedi.
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