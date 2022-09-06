Korkutan yapı sanat eseri çıktı

Eskişehir’de görenlerin dikkatini çeken ve adeta korkutan gizemli yapı, sanat eseri çıktı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan tarihi evleriyle meşhur Odunpazarı Bölgesi’nde, boş arazide bir anda ortaya çıkan gizemli yapı, merak konusu oldu. Mahalle arasına inşa edilen bir tarafı açık banyonun üzerinde bir kadının resimlerinin asılı olması, vatandaşın kafasında soru işareti oluşturdu. Duvarında ve zemininde iç organlara benzeyen maketlerin yapışık olması ise görenlerin içine adeta korku saldı.

Sanat eseri olduğu öğrenildi

Merak konusu olan gizemli yapının, yanında bulunan bilgilendirme kodu yardımıyla sanat eseri olduğu öğrenildi. Berrak Güloğlu ve Elif Atılır tarafından ortaya çıkarılan eserin, insanın en kişisel alanı olan banyonun, bölge halkının otopark olarak kullandığı sahipsiz bir alana yerleştirilmesiyle birlikte kamusal alanın ve özel alanın iç içe girmesi mesajının verilmek istendiği belirtildi.