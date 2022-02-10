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Kore Gazisi Ahmet Demirci ebediyete uğurlandı
Eskişehir’in İnönü ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Ahmet Demirci son yolculuğuna uğurlandı.
ESKİŞEHİR 10.02.2022, 15:53
Eskişehir’in İnönü ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Ahmet Demirci son yolculuğuna uğurlandı.
Demirci 93 yaşında hayatını kaybetti. Gazi Demirci’nin cenazesi, Esnemez Mahalle Camii’nde düzenlenen askeri tören sonrası Esnemez Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine, İnönü Kaymakam Vekili Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, İnönü İlçe Jandarma Komutanı Samet Özkan, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Işıkgör ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Demirci’nin yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.