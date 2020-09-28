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Köprüde unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu
ESKİŞEHİR’DE KALABALIĞIN YOĞUN OLDUĞU CADDE ÜZERİNDE BULUNAN KÖPRÜDE UNUTULAN ÇANTA PANİĞE NEDEN OLDU. POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLİRKEN ŞÜPHELİ ÇANTA BOŞ ÇIKTI.
ESKİŞEHİR 28.09.2020, 16:19
Eskişehir’de kalabalığın yoğun olduğu cadde üzerinde bulunan köprüde unutulan çanta paniğe neden oldu. Polis ekipleri olay yerine sevk edilirken şüpheli çanta boş çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay, İsmet İnönü ve Şair Fuzuli caddelerinin kesiştiği köprüde saat 14.30 sıralarında yaşandı. İnsanların yoğun olarak kullandığı yola bırakılan şüpheli çanta, kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yolu emniyet şeridi ile yaya ve araç trafiğine kapatan ekipler, çevrede güvenliği sağladı. Ardından özel kıyafetli bomba imha uzmanı olay yerine gelerek çantayı inceledi. Çantanın boş olduğu anlaşılırken, yol araç ve yaya trafiğine açıldı.
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