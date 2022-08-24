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Köprü altı evler
Eskişehir’de Porsuk Çayı üzerinde bulunan köprü altları, özellikle geceleri kimliği belirsiz kişiler tarafından adeta ev gibi kullanılıyor.
ESKİŞEHİR 24.08.2022, 12:35
Eskişehir’de Porsuk Çayı üzerinde bulunan köprü altları, özellikle geceleri kimliği belirsiz kişiler tarafından adeta ev gibi kullanılıyor.
Geceleri köprü altında geçiren kimliği belirsiz kişilerin bıraktıkları halı, yorgan, döşek ve yastık, yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Bu durum kentin gözdesi olan Porsuk Çayı’nın güzelliğine gölge düşürüyor. Çay kenarına iniş yasak olmasına rağmen suya düşme riskini göze alıp köprü altına geçen kişiler, çevreye de rahatsızlık veriyor.
Recep Yıldız’ın cesedi köprü altında bulunmuştu
Öte yandan yaklaşık bir yıl önce ’Recep Dayı’ olarak tanınan Recep Yıldız’ın cesedi köprü altında bulunmuştu. Buna benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için bir an önce önlem alınması temenni ediliyor.
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