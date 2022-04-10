Kopan elektrik kablosu tren seferini aksattı

Eskişehir’de rayların kenarında bulunan elektrik kablosunun kopması sonucunda yolda kalan yolcu treni, 45 dakikalık müdahalenin ardından yoluna devam etti.

Olay, bugün saat 10.10’da Eskişehir’den Ankara istikametine giden Sivrihisar ilçesi Biçer Mahallesi sınırlarındaki tren güzergahında meydana geldi. Önde giden trenin elektrik kablosunu kopartması sonucunda, arkadan gelen yolcu treni raylarda kaldı. Arıza nedeniyle acil işi bulunan bazı yolcular treni terk ederek karayolu ile yolculuklarına devam etti. Arıza, olay yerine gelen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) ekipleri tarafından 45 dakikalık bir müdahalenin ardından düzeltildi. Tren ise çalışmanın sonunda yoluna devam etti.