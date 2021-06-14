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Kontrollerde kurusıkı ele geçirildi

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içinde uygulama yapan polis ekipleri bir araçta kurusıkı tabanca ele geçirdi.

ESKİŞEHİR 14.06.2021, 17:23
Kontrollerde kurusıkı ele geçirildi

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içinde uygulama yapan polis ekipleri bir araçta kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Mümtaz Zeytinoğlu Caddesi üzerinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan kontrol sırasında durdurulan bir araç içerisinde kurusıkı tabancası ve bu tabancaya ait 33 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli A.Y.’ye kuru sıkı tabanca bulundurmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan idari işlem yapıldı.
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