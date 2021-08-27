banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İşte Afganistan’ın yeni merkez bankası başkanı: Hacı Muhammed İdris
İşte Afganistan’ın yeni merkez bankası başkanı: Hacı Muhammed İdris
Koca: Kırmızı il kalmadı
Koca: Kırmızı il kalmadı
Yabancıya satış yapan emlakçı artık dil bilmek zorunda!
Yabancıya satış yapan emlakçı artık dil bilmek zorunda!
Jandarma'da FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı
Jandarma'da FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı

Kontrolden çıkarak refüje giren tırın sürücüsü yaralandı

Eskişehir’de kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrilen tır sürücüsü yaralandı.

ESKİŞEHİR 27.08.2021, 14:13
Kontrolden çıkarak refüje giren tırın sürücüsü yaralandı

Eskişehir’de kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrilen tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kütahya-İnönü karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bektaş C., idaresindeki 43 AAK 095 plakalı tır Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıktı. Savrulan araç sonrasında yol kenarındaki refüje girerek durabildi. Kazada yaralanan Bektaş C., olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bektaş C.’nin vücudunun çeşitli yerlerine kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık