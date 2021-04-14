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Konteynerler için cep çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, ilçe geneline yerleştirdiği çöp konteynerleri için yol güzergahlarında cep yapma çalışmalarını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR 14.04.2021, 13:27
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Konteynerler için cep çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, ilçe geneline yerleştirdiği çöp konteynerleri için yol güzergahlarında cep yapma çalışmalarını sürdürüyor.

Yol güzergahlarında araç ve yaya geçişini rahatlatmak için çöp konteynırlarına cep yapma çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, mesaisine hızla devam ediyor. Yapılan çalışma ile yaya ve araç geçişleri kolaylaşırken konteynerlerin kayarak yer değiştirmelerinin de önüne geçilmiş oluyor. Konteynerlerin yerleştirileceği cep yerlerinin tespit edilerek Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımının gerçekleştirildiğini belirten Tepebaşı Belediyesi yetkilileri; ilçe genelindeki çöp konteynerleri için yapılan cep çalışmalarının yakın zamanda tamamlanacağını bildirirken Tepebaşı sakinleri de memnuniyetini ifade etti.
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