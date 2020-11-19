banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Mehmet Özhaseki coronaya yakalandı
Mehmet Özhaseki coronaya yakalandı
Rusya, Sputnik-V aşısı için DSÖ'ye başvurdu
Rusya, Sputnik-V aşısı için DSÖ'ye başvurdu
Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor
Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor
Faiz kararı sonrası dolar sert düştü
Faiz kararı sonrası dolar sert düştü

Kontaktan çıkan alevle yanan araç kullanılmaz hale geldi

Eskişehir’de kontak bölümünde çıkan alevle yanan park halindeki hafif ticari araç kullanılamayacak hale geldi

ESKİŞEHİR 19.11.2020, 17:11
3
Kontaktan çıkan alevle yanan araç kullanılmaz hale geldi
banner422

Eskişehir’de kontak bölümünde çıkan alevle yanan park halindeki hafif ticari araç kullanılamayacak hale geldi

Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde Eskibağlar Mahallesi Yenilik Sokakta meydana geldi. Burada park halinde olan 16 LAC 55 plakalı hafif ticari araçta kontak kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahile etti. Ekiplerin soğutma çalışmalarından sonra yanan araç çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan yangının sadece maddi hasarla atlatılması, alevlerin yanan aracın yanındaki ev ve diğer araçlara sıçramaması sevindirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
parçalı bulutlu