Konservatuvar öğrencilerinden “Yeni Yıla Merhaba Konseri”

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından “Yeni Yıla Merhaba Konseri” düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu’nda düzenlenen, Şefliğini Dr. Öğr. Üyesi Ebru Kemalbay Eren’in, piyanistliğini Ümit Kahveci’nin üstlendiği konsere çok sayıda sanatsever katıldı.

Konserde Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından “Gel Bize Katıl Bize, Yağmur Türküsü, Haydi Biliniz, İnatçı İki Keçi, Viva La Musica, Yeni Yıl, Canço de bres per Uuna Princesa Negra, Santa Lucina, The Snow, Halleluja, Zottel Marsch, Carol of the Bells, Jingle Bells We Wish You a Merry Christmas” eserleri seslendirildi.