Komşusunu pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılandığı dava ertelendi

Eskişehir’de komşusu Yaşar Güneş’i (56) pompalı tüfekle öldüren ve yaklaşık 1 buçuk yıldır tutuklu bulunan sanığın yargılandığı davada duruşma ertelendi.

2021’in Ağustos ayında, Şirintepe Mahallesi Örme Sokak’taki bir apartmanda yaşayan Selami S. (56) ile komşusu Yaşar Güneş (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle evindeki pompalı tüfeği alan Selami S., komşusuna 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinin yaralanan Güneş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yaşar Güneş, hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Selami S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Selami S. hakkında maktul Yaşar Güneş’e karşı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Selami S. mahkeme salonunda hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Önceki duruşmalarda terör örgütünün baskısı altında olduğunu ve maktul Yaşar Güneş’in kendisini komşu olduklarından beri takip ettiğini ileri sürmüştü. Sanık Selami S., bilgisayarında davaya ilişkin yararına olabilecek deliller olduğunu ve bunların araştırılmasını talep etti. İddia makamı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Nisan ayına erteledi.