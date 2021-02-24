Kokakır ormanlık alanında yine çöp temizliği yapıldı

Eskişehir Kent Ormanının da içinde bulunduğu Kokakır ormanlık alanı yine çöplerden temizlendi.

Geçtiğimiz ay Orman Bölge Müdürlüğü ve gönüllü STK’ların iş birliği ile temizlenen ormanlık alan kısa sürede yine çöplerle doldu. Karların erimesi ile meydana çıkan kirlilik bu sefer Gençlik Spor İl Müdürlüğü Eskişehir Gençlik Merkezi gönüllü gençleri tarafından temizlendi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün organizasyonu ile bir araya gelen gençler, eldivenlerini takarak mıntıka temizliği yaptı. 2 saatlik bir çalışma ile çöpleri toplayan gençler duyarsız vatandaşların bu denli kirliliğe sebep olmalarına bir anlam veremediklerini söyledi. Toplanan çöpler kent çöplüğüne gönderildi.

Orman Bölge Müdürü Recep Temel temizlik çalışması ile ilgili yaptığı açıklamada ise "Tel örgünün içini de dışını da sürekli kirletiyorlar. Burayı mesken tutan ve vahşice kullanan duyarsız bir grup var. Bunlara rağmen Orman Teşkilatı bıkmadan, usanmadan bölgeyi temizliyor. Bu mücadelede belediyelerimizden ve kolluk kuvvetlerimizden destek bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kirlilik bir süre önce İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından kamuoyunun gündemine taşınmıştı.