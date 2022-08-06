Klima gaz kutusundan motosiklete bagaj yaptı

Eskişehir sanayisinde ustalık yapan Ferdi Oral, eski klima gaz kutusundan yararlanarak iş için kullandıkları ATV motorun arkasına bagaj yaptı.

Eskişehir sanayisinde, ustaların iş için kullandığı ve arkasında bagaj olan ATV motor dikkat çekiyor. Normalinde bagaj bulunmayan motosiklet modelinin bu halini görenler şaşırıyor. Sanayide ustalık yapan Ferdi Oral, ufak malzemeleri taşımak için kullandıkları ATV’nin daha kullanışlı olması için arkasına kaynak yardımıyla eski klima gaz kutusunu monte ettiklerini söyledi. Dükkânda atıl vaziyette çokça bulunan gaz kutusunu bu şekilde değerlendirdiklerini söyleyen usta, ATV’nin de artık daha çok işe yaradığından bahsetti.

“Bazıları bagaj olduğunu anlamıyor”

Motosikletin bu halini gören vatandaşların dönüp bir daha baktığını söyleyen usta Ferdi Oral, bazılarının “kutuyu motorun gücünü arttırmak için mi taktınız?” benzeri sorular sorduğunu belirtti. Usta Ferdi Oral, “Bu motoru dükkanda kullanıyoruz, malzeme taşımak için. Arkasına kullanılmayan klima gaz kutusunu kaynak yaptık. Malzeme taşırken her şeyi elimizde tutmak zorunda kalıyorduk. Artık ufak malzemeleri bagaja atıyoruz. Görenler şaşırıyor, hatta bazıları bagaj olduğunu anlamıyor. Motorun gücünü arttırmak için bir şey taktık falan sanıyorlar” ifadelerini kullandı.