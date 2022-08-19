Kızılelma Turan Derneği ‘Aşure programı’ düzenledi

Kızılelma Turan Derneği’nin ‘Aşure Programı’ davetlilerin katılımı ile gerçekleşti.

Dernek Başkanı Ahmet Hızlan, programda yaptığı konuşmasında, katılım sağlayan herkese teşekkür etti ve Aşure gününün tarihi ve öneminden bahsetti.

Programda, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Beyin Cerrahı Prof. Dr. Ramazan Durmaz, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Görevlisi Abdülmukaddes Kutlu, ‘Türk Dünyası Söyleşileri’ ile katılımcılara önemli bilgiler aktardılar.

Program sonunda konuşmacılara plâket takdim edildi.