Kızartma tavasından çıkan yangın paniğe neden oldu

Eskişehir’de apartman dairesinde kızartma tavasından çıktığı öğrenilen yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Çamlıca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceren Sezer patates kızartması yapmak istedi, ancak içi yağ dolu tava, bir anda davlumbaza sıçrayınca alev aldı. Alevlerin etrafa yayılmasından sonra paniğe kapılan Ceren Sezer, komşularının kapılarını çaldı. Daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye aracı sevk edilirken, oluşabilecek tehlikeyi önlemek amacıyla, gaz akışı tedbir amacıyla kesildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, yangından kimsenin etkilenmediği ve can kaybının olmadığı öğrenildi.

“Birden yağ sıçradı ve davlumbaz tutuştu”

Olayın olduğu dairede oturan ve patates kızartması yaptığı sırada yangın çıktığını söyleyen Ceren Sezer, yaşadığı korku dolu anları şu şekilde anlattı:

“Her zaman yaptığım gibi kızartma yapıyordum. Birden yağ sıçradı ve davlumbaz tutuştu. Kendim söndürmeye çalıştım. Sönmeyince panik oldum ve hemen komşularımın kapısını çaldım. Sonra hemen itfaiyeye aradık. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi ve yangını söndürdü.”