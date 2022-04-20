Kız yurduna izinsiz giren şüpheliden ilginç savunma

Eskişehir’de kız öğrenci yurduna izinsiz girerek sosyal medyada gündem olan şüpheli, adliyeye getirildiğinde gazetecilerin “Neden girdin?” sorusuna, “Namaz kılmak için girdim” yanıtını verdi.

Edinilen bilgiye göre, Abdülmecit B. (42) isimli şüpheli, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kız Yurduna izinsiz olarak girerek, kişilerin huzur ve sükûnunu bozmaya yönelik hareketlerde bulundu. Bunun neticesinde sosyal medya üzerinden infiale yol açtığı görülen şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce geniş bir çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olaya konu şüpheli, 20 Nisan’da saat 00.45’de yakalanarak, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli işlemler için gözaltına alındı.

“Namaz kılmak için girdim”

Şüpheli Abdülmecit B., polis ekipleri tarafından adliyeye getirildi. Bu esnada basın mensuplarının kız yurduna neden girdiği yönünde sorduğu sorulara yanıt veren Abdülmecit B., “Bilerek girmedim ki. Namaz kılmak için. Çekmeyin bak. Namaz kılmak için girdim. Mahsustan öyle bir algı yapıyorsunuz ki. Ben sanki kötü niyetli girmişim” dedi.

Bir başka gazetecinin “Ahlaksız teklifte bulunduğunuz doğru mu?” sorusuna da “Hayır, yanlış. Yapmadım. Çekmeyin beni. Namaz kılmak için girdim ben oraya. Ben oraya sıkıştım o yüzden girdim” diyen şüpheli, daha sonra basın mensubunun kendisine tekme attığını iddia ederek polis memuruna, “Görüyor musun vuruyor bana. Arkadaki bana vuruyor. Tekme vurdu bana” şeklinde tepki gösterdi. Basın mensubu ise sadece görüntü aldığını savundu.