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Kısıtlamayı fırsata çevirdiler

Eskişehir’de araç duraklamasının pek mümkün olmadığı caddelerde oturan vatandaşlar, ev taşımak için kısıtlama günlerini tercih ediyor.

ESKİŞEHİR 18.04.2021, 13:43
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Kısıtlamayı fırsata çevirdiler

Eskişehir’de araç duraklamasının pek mümkün olmadığı caddelerde oturan vatandaşlar, ev taşımak için kısıtlama günlerini tercih ediyor.

Pandemi tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan gün ve saatlerde ev taşıyacak olanların ilgili yerlere bildirerek taşınma izni alması gerekiyor. İznini alan vatandaşlar cadde ve sokakların boş olduğu günleri taşınmak için seçiyor. Yoğun caddelerde nakliye kamyonu ve asansörünün yolun bir kısmını kapatmasından dolayı kısıtlama harici zamanlarda taşınamayan vatandaşlar, kısıtlamaları fırsata çeviriyor. Caddelerin boş olduğu kısıtlama saatleri içerisinde evlerinin önüne rahatça nakliye kamyonu ve asansörü durabildiği için taşınmak hafta sonu daha çok tercih ediliyor. Şehir merkezindeki işlek caddelerde ev taşımak için kısıtlama saatleri vatandaşlara rahatlık sağladı.
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