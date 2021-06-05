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Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Eskişehir cıvıl cıvıl

Kısıtlamaların uygulanmadığı ilk cumartesi gününde Eskişehir’de vatandaşlar aileleri ve arkadaşlarıyla çeşitli park ve caddelerde renkli görüntüler oluşturdu.

ESKİŞEHİR 05.06.2021, 13:23
Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Eskişehir cıvıl cıvıl

Kısıtlamaların uygulanmadığı ilk cumartesi gününde Eskişehir’de vatandaşlar aileleri ve arkadaşlarıyla çeşitli park ve caddelerde renkli görüntüler oluşturdu.

Yeni Kademeli Normalleşme kararları ile uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi gününde bu hafta ilk kez herhangi bir kısıtlama yapılmadan vatandaşlar hafta içi olduğu gibi sokağa çıkabiliyor. Bu kararlar kapsamında Eskişehir’de akşam saat 22.00’a kadar sokağa çıkabilen insanlar, aileleri ve arkadaşlarıyla sokağa döküldü. Bisikletle gezen, çocuklarıyla parkta vakit geçiren, köprülerde fotoğraf çekilen vatandaşlar kısıtlamasız ilk cumartesinin tadını çıkardı.
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