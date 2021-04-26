banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
Fransız spikerin Burak'ın golüne tepkisi
Fransız spikerin Burak'ın golüne tepkisi
Nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
Nisan ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
Dolar, Euro ve altın fiyatları ne kadar oldu?
Dolar, Euro ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Kısıtlamanın ardından caddelerde adeta insan seli yaşandı

Eskişehir’de 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

ESKİŞEHİR 26.04.2021, 11:50
2
Kısıtlamanın ardından caddelerde adeta insan seli yaşandı

Eskişehir’de 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yeni haftanın ilk gününde Eskişehir’de yaşayan vatandaşlar kendilerini adeta dışarıya attı. Merkezi bölgelerde bulunan cadde ve sokaklarda adeta insan seli yaşandı. Özellikle birçok banka şubesinin önünde yer alan sosyal mesafenin unutulduğu uzun kuyruklar dikkat çekti. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı öncesi ortaya çıkan kalabalık görüntüler, kısıtlamaların gerekliliğinin bir kez daha gözler önüne serdi.
banner478
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?