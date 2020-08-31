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Kırtasiyeciler yüz yüze eğitimi dört gözle bekliyor

“PANDEMİ SÜRECİNDE OYUNLAR YOK SATTI“ SALGIN DÖNEMİN DE EVDEN ÇIKAMAYAN İNSANLARIN ZEKA OYUNLARINI ÇOKÇA TERCİH ETTİĞİNİ SÖYLEYEN KIRTASİYECİ RECEP EGİCİ EVLERE SERVİS HİZMETLERİNİN BU TALEBİ OLUMLU YÖNDE ETKİLEDİĞİNİ BELİRTTİ

ESKİŞEHİR 31.08.2020, 12:11
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Kırtasiyeciler yüz yüze eğitimi dört gözle bekliyor

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasını adeta dört gözle bekleyen kırtasiyeciler, salgın döneminde evden çıkamayan insanların çokça tercih ettiği zeka oyunları sayesinde az da olsa ayakta kalmaya çalıştıklarını, ancak bunun yeterli olmadığını anlattılar.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilk kapatılan kurumlardan biri de eğitim kurumları oldu. Bu durumdan en başta etkilenen, doğal olarak öğrenciler olsa da onların okul ihtiyaçlarına cevap veren işletmeler de en az onlar kadar etkilendi. Bu durumu yaşayanlardan biri olan 16 yıllık kırtasiye işletmecisi olan Recep Egici, meslek hayatına başladığı günden beri böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını dile getirdi. Sokağa çıkama yasağının olduğu zamanlar da insanların evde aileleri ile vakit geçirebilecekleri oyunlara oldukça fazla rağbet gösterdiklerini belirten Egici, “İnsanların evden çıkamadığı günlerde evde insanların oynayabilecekleri çok sayıda zekâ oyunu sattık. Tabii insanlar dışarı çıkamadığı için yeni hizmetler geliştirdik. Bu yeniliklerden en etkilileri internet üzerinden de sipariş almaya başlamamız ve kapıya kadar ürünleri teslim etmemiz oldu diye düşünüyorum. Tercih edilmemiz de bu yeniliklere ek olarak uygun fiyatlarımızın da neden olduğunu düşünüyorum. İnsanlar dışarı çıktıkça bu talepte git gide azaldı. Normalde bizim en yoğun olduğumuz dönemler sınav dönemleridir. Ama bu sene liseye geçiş ve üniversiteye geçiş sınavlarında kapalı kaldık. Şimdi en çok satış yaptığımız KPSS sınavına yönelik hazırlık kitapları. Ciro bazında baktığımız zaman, bu yıl ki cirolarımız geçen yılın cirolarının üçte birini altına düştü. Bu da bizim şu anda açtığımız dükkânı açtığımız günden itibaren zarar yazmaya başlıyor. Bu süreçte hiçbir arkadaşımızı işinden alıkoymadık veya işten çıkartma gibi bir şey yapmadık ama şu anda döngü olarak dükkânı zor çeviriyor durumdayız” diye konuştu.

“Eğitime ara verilmesi öğrenciler kadar bizi de etkiledi”

Okulların açılma tarihine az bir süre kala görüş belirten Recep Egici, herkes gibi kendilerinin de bu süreçte kapalı kaldıklarını ve ekonomik olarak çok zorlandıklarını söyledi. Egici; “Bu süreçten etkilenen en büyük sektörlerden biri de bizim sektör oldu. Çünkü bizimki okulla bağlantılı bir sektör. Bugün okulların açılmayacağıyla ilgili de söylentiler falan var. Uzaktan eğitimden sonra duruma bakılıp ondan sonra gelişmelere göre hareket edileceğini düşünüyoruz. İşimiz zor yani, dışarıdan bakıldığı zaman hani nedir defter, kitap, kalem satılıyor gibi görünüyor, ama ürün çeşitliliğine girdiğimiz zaman on bini aşkın ürün var. Tabi bunun da takibi, çalışması zor. Sektör olarak da şöyle; yeni eleman yetişmesinde de sıkıntı var, devamlılığında da sıkıntı var, takibinde de sıkıntı var. Okulların açılmaması bu sektörün ölmesi anlamına geliyor. Bir nevi önceden birikimleri olan firmalar ya da kitapçılar, kırtasiyeciler bir şekilde yoluna devam edecek. Özellikle kıyı köşede kalmış, aldığı günlük parayla geçimini sağlayan esnaf kısmı bayağı zorlanacak” dedi.

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