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Kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları başladı

2021-2022 dönemi kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları başladığını açıklayan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş, “Eskişehir’de hibe desteği alamayan çiftçi kalmasın istiyorum” diye belirtti.

ESKİŞEHİR 02.11.2021, 11:53
Kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları başladı

2021-2022 dönemi kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları başladığını açıklayan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş, “Eskişehir’de hibe desteği alamayan çiftçi kalmasın istiyorum” diye belirtti.

Gümüş, yaptığı açıklamada, yeni dönem kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları başladığını belirtti. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını anlatan Ender Muhammed Gümüş, ’Ekonomik Yatırım’ konularını, tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar. tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı ve/veya elektrik üreten üretim tesisleri yapımına yönelik yatırımlar, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar ile hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar olarak anlattı. Gümüş, "Ekonomik Yatırım konularında hibeye esas proje tutarları; yeni tesis başvurularında, 3 milyon 500 bin, tamamlama başvurularında 2 milyon 500 bin, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 2 milyon liraya yükseltilmiştir. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 250 bin liradır. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecektir. Başvurular 21 Ocak 2022 tarihine kadar veri giriş sisteminden yapılacaktır" diye aktardı.

İl Müdürü Gümüş, ’Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım’ konularının ise, aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları olarak anlattı. Gümüş, "Hibeye esas uygulanacak proje başvuruları "A İş Planı" ve "B İş Planı" olarak iki kısma ayrılmıştır. A İş Planı ile mevcut tarımsal işletmelerin makine-ekipman ihtiyaçlarını hibeye esas proje tutarı 300 bin liraya kadar olacak şekilde karşılanması planlanmıştır. B İş Planı kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda ise hibeye esas proje üst limiti 600 bin liraya yükseltilmiştir. Hibeye esas proje tutarı alt limiti de 20 bin liradır. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine de hibe yoluyla destek verilecektir. Bu başvurular 17 Aralık 2021 tarihine kadar veri giriş sisteminden yapılacaktır.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş, Ekonomik Yatırımlar için başvuru sahiplerinde aranacak özellikleri de şöyle açıkladı;

"A İş Planı Proje başvurularında çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. A iş planı kapsamında proje sunacakların son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır söz konusu sistemlere kayıtlı olması gerekmektedir. Kolektif, limitet ve anonim şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım kredi kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve tarımsal üretici birlikleri iktisadi teşekkülleri tüzel kişilik olarak başvurabilirler. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Biriminden teknik destek ve bilgi alınabilir."

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