Eskişehir Kent Konseyi bünyesinde Kırsal Çalışma Grubu kuruldu, çalışma grubu bünyesinde; Tepebaşı Ve Odunpazarı Ziraat Odaları, Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, ziraat, inşaat, makine, elektrik, jeoloji mühendisleri, veteriner hekimleri ve kırsal mahallelerdeki muhtarlar yer alıyor.

İçinde bulunulan pandemi ile birlikte sağlıklı yaşam için doğa ile iç içe yaşamanın, tarımsal üretimin, temiz gıda ve doğal beslenmenin öneminin daha iyi anlaşılması ile birlikte kırsal alanda ve sağlıklı gıdaya erişim konusunda çalışmalar yapmak anahtar strateji haline geldiğini belirten Kırsal Çalışma Grubu Başkanı Levent Özbunar, bu doğrultuda bugün Eskişehir Kent Konseyi çatısı altında, kırsal kalkınmanın kapsayıcı ve çok aktörlü bir yapı haline gelmesine katkıda bulunmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Bu birliktelik ile kırsal kalkınmanın sadece ekonomi açısından değil, daha bütünsel bir bakış açısı ile ele alınacağını dile getiren Özbunar, “Kırsal mahallelerde eğitim, sağlık, altyapı ve üstyapı gibi hizmetlerin geliştirilerek, hemşehrilerimizin sosyal refahını da gözeten, ilgili kurumlarımızın kırsal kalkınmaya yönelik stratejiler oluşturmasına yardımcı olacak, doğaya saygılı, doğal kaynakları akılcı ve sürdürülebilir kullanan, paydaşlarımızla birlikte iyi yönetişimi benimseyen ve ayrıca bütün şehri kapsayacak farkındalık çalışmaları da yapmak üzere Kırsal Çalışma Grubumuzun kuruluşunu gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Artık kırsal kalkınma uygulamalarında merkezden yönetim yaklaşımı değil, tabandan-tavana yaklaşımı ve yerinde katılımcı kalkınma anlayışının benimsenmesi gerektiğine inandıklarını aktaran Özbunar, “Kırsal mahallelerimizde ve kent merkezimizde yaşayan hemşehrilerimiz ve ilgili kurum-kuruluşlarımız, akademik odalarımız, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ile paydaşlık kurarak kırsal kalkınma politikalarının oluşturulmasına katkı ve katılım sağlamayı hedefleyen Eskişehir Kent Konseyi Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu olarak bilgi ve tecrübemizi paylaşacağız. Çünkü günümüzde kırsal kalkınma artık sadece kamusal bir hizmet alanı olmaktan çıkmış ve toplumun tüm kesimlerinin ortak uğraşısı haline gelmiştir. İnanıyoruz ki; kırsal alanda tarımın, hayvancılığın gelişmesi ve kalkınmanın sağlanması ancak ortak akıl ile oluşturulacak sürdürebilir politika ve stratejilerin ortaya konulması ile olacaktır” şeklinde konuştu.

Bu konuda gönüllü olarak çalışmak isteyen herkesi destek olmak için çalışma grubuna davet eden Özbunar, “Şehrimizde kırsal anlamda çalışma yapacak olan çalışma grubumuzun tüm şehri kucaklayan Eskişehir Kent Konseyimizin bünyesinde kurulması bize ayrı bir mutluluk vermektedir. Başvurumuzu hemen kabul eden başta Kent Konseyi Başkanımız olmak üzere, Yürütme Kurulumuza ve Genel Sekreterimize çok teşekkür ederiz” dedi.