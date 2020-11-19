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Kırka’ya yeni pazar yeri

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesi halkı yeni halk pazarı alanına kavuştu.

ESKİŞEHİR 19.11.2020, 12:04
Kırka’ya yeni pazar yeri

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesi halkı yeni halk pazarı alanına kavuştu.

Seyitgazi Belediyesi tarafından alınan karar ile Emirler caddesi ve Kırka çarşı camisinin etrafında daha geniş ferah pazar alanına kavuşan esnaf ve vatandaşlar, alınan kararı olumlu yönde karşıladı. Kırka halkı Covid-19 önlemleri altında alınan rahat bir pazar alışverişine kavuştu.
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